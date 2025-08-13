Rescatado sano y salvo: Encuentran a hombre británico extraviado al norte de Sonora

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Un amplio operativo de autoridades de Sonora culminó con éxito este miércoles 13 de agosto al localizar con vida a un adulto mayor extranjero que había sido reportado como desaparecido en una zona rural del municipio de Agua Prieta. Se trata de Jan Perry, de 70 años de edad, originario de Reino Unido, quien fue encontrado en buen estado de salud, aunque presentaba signos de desorientación.

La alerta se activó ayer martes 12 de agosto, después de que el señor Perry, quien está diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, fuera visto por última vez en el rancho El Gallardo. Dada su condición de vulnerabilidad y las características del terreno, se implementó un protocolo de búsqueda y rescate. Las labores se extendieron durante la noche del martes y la mañana del miércoles, por parte de diversas corporaciones.

En el despliegue participaron la Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y las coordinaciones estatal y municipal de Protección Civil, además de la Cruz Roja. Para cubrir la extensa área de monte, se hizo uso de la tecnología, incluyendo drones para la supervisión aérea, vehículos todoterreno y sistemas de comunicación e internet satelital.

Finalmente, el hombre fue localizado, con apenas unos raspones en las piernas. El personal de emergencias le brindó atención médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración. El parte médico confirmó que su estado de salud es estable. Hasta el momento no se ha revelado el motivo de su extravío, aunque se especula que el Alzheimer pudo haber sido el principal causante.

Cabe mencionar que ayer martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue desactivada la Alerta Amber emitida para localizar a Silvia Villarreal, adolescente de 16 años de edad, luego de que se confirmara su ubicación sana y salva. La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 25 de julio de 2025 en Nogales. Tras su localización, Silvia declaró que no fue víctima de ningún delito y que se encontraba en casa de una amiga de la misma edad.

Fuente: Tribuna