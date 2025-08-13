Se ocultaban en Guaymas: Cae pareja buscada por asesinato de menor en Baja California

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de José Armando 'N', alias 'El Doc', y Mónica Francisca 'N', por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en contra de un menor de 14 años de edad en el vecino Estado.

La captura de la pareja se realizó el pasado 8 de agosto, cerca de las 18:54 horas, en la colonia San Gerónimo, de Guaymas, mediante un operativo realizado por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). De acuerdo con las investigaciones de la autoridad bajacaliforniana, el crimen sucedió el 16 de septiembre de 2022, frente a un domicilio ubicado en la calle Himalaya, colonia Reacomodo Lomitas, en Ensenada.

En ese momento, 'El Doc' atacó a la víctima, de nombre Joshua Daniel 'N', utilizando un cuchillo que, presuntamente, le fue proporcionado por la mujer. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para dar seguimiento a su traslado y proceso en Baja California. La Fiscalía de Sonora indicó que con este resultado "reafirma su compromiso de colaboración con las fiscalías del país para la ubicación y captura de personas prófugas de la justicia".

En otro casi similar, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que una mujer identificada como Patricia C. fue arrestada y vinculada a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. La decisión fue dictada por un juez de control federal. Esto sucede después de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaran una orden de aprehensión en su contra en Caborca, Sonora.

En dicho lugar, la acusada, presuntamente, se encontraba evadiendo la acción de las autoridades, debido a que era buscada en el Estado de Veracruz. Los hechos que se le imputan se remontan a enero de 2020, en el municipio de Mariano Escobedo, donde se le acusa de haber participado en la privación ilegal de la libertad de una persona. Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó las pruebas del caso.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora