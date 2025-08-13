Seguían operando en prisión; traslado de 26 narcos de alto rango a EU no fue extradición, dice FGR

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del envío de 26 criminales de alto rango a Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron en rueda de prensa que no se trata de una extradición y que estos narcotraficantes fueron trasladados, pues seguían operando desde prisión. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, indicó que es una decisión que se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para México; reiteró que es una decisión soberana alineada con la estrategia nacional contra la extorsión.

"Estos delincuentes de alto perfil que aún desde su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, las mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción. Lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad", afirmó García Harfuch.

Dijo que, gracias a amparos, muchos de ellos se mantenían en cárceles de baja seguridad e incluso otros estaban buscando irse a prisiones de carácter estatal, lo que incrementa el riesgo de continuar con las actividades criminales o de fuga. Informó que muchos de ellos estaban realizando trámites para concretar su liberación anticipada; "significaría un retroceso en la lucha contra el crimen". Los 26 criminales de alto rango estaban recluidos en cinco centros penitenciarios federales y cuatro centros penitenciarios estatales, contaban con órdenes de extradición e investigaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos como tráfico de personas, homicidio, tráfico de drogas, homicidio, delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, señaló que no fue una extradición. "Estamos aplicando la misma base constitucional. La misma base legal, las mismas convenciones internacionales, el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo y que además está dentro del mismo marco legal nuestro", afirmó. Señaló que será una estrategia que van a continuar haciendo.

Fuente: Tribuna del Yaqui