Sin piedad, gatilleros asesinan a balazos a Denis Abel en el patio de su casa en Navolato

Navolato, Sinaloa.- La violencia se agudiza cada día más en todo el estado de Sinaloa, en donde la violencia se ha convertido en el pan de cada. Otro ataque armado se registró durante la tarde de este miércoles 13 de agosto de 2025 y tuvo lugar en el poblado Lo de Reyes, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto, en el municipio de Navolato. Los primeros reportes indican que se trata del asesinato a balazos de un hombre que fue ejecutado cuando se encontraba en el patio de su casa.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Denis Abel 'N', de aproximadamente 35 años de edad y con domicilio en la calle Del Tanque del Agua. Reportes preliminares indican que la víctima vestía un pantalón de mezclilla negro y un cinto táctico al momento del homicidio, además trascendió extraoficialmente que otro sujeto, aún no identificado fue privado ilegalmente de la libertad en el sitio.

El reporte sobre el hallazgo se registró a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 14:30 horas donde se alertó a las corporaciones sobre el cuerpo de un hombre ya sin vida con huellas de violencia en el patio de dicho inmueble", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en el caso.

Hasta el sector arribaron elementos de la Policía Municipal de Navolato, quienes confirmaron la presencia del cuerpo sin vida y posteriormente acordonaron el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y agentes de la Policía de Investigación hicieron las indagatorias de este suceso violento.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el traslado y el levantamiento del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le realizará la autopsia de ley y quedará bajo el resguardo del Ministerio Público a la espera de ser reclamado. Familiares de Denis Abel 'N' deberán acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con la documentación requerida para recibir el cuerpo de su ser querido.



Fuente: Tribuna del Yaqui