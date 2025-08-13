Sinaloa: Cuerpo envuelto en lona y con ropa táctica es hallado al norte de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este miércoles 13 de agosto, las autoridades locales confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida con aparentes signos de tortura, ya que la víctima, de aproximadamente 45 años, estaba envuelta en una lona justo a la orilla de la carretera que conduce a la sindicatura de Tepuche, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan detenidos.

De acuerdo con información extraoficial, alrededor de las 21:00 horas el 911 recibió el reporte de un cadáver en la zona mencionada, cerca del área conocida como la Y. Al llegar, los agentes verificaron que efectivamente se trataba de restos humanos. Cabe señalar que la identidad del hombre sigue sin ser establecida, aunque se espera que más adelante se revelen más detalles.

Se informó que la vestimenta con la que fue encontrado era táctica tipo militar y, de lo poco que se sabe sobre su descripción física, se indicó que era un masculino de piel morena, estatura alta y complexión media. Por supuesto, el área fue asegurada para evitar la contaminación de la escena. Como es habitual, en caso de que surjan datos adicionales, te los daremos a conocer a través de nuestro medio TRIBUNA.

La víctima todavía no ha sido identificada

Una vez concluidos los trabajos periciales por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se determinó que el cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Posteriormente, podrá ser reclamado por sus familiares. Las investigaciones apenas comienzan y las autoridades ya están en la búsqueda de los responsables del homicidio.

Cabe recordar que, como informamos en TRIBUNA, a inicios de la semana, en el municipio de Navolato, fue asesinado un hombre mientras se encontraba en el patio de su casa. La víctima respondía al nombre de Joel Alonso, de 34 años. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Primera, entre Cuarta y Quinta. En el lugar intervinieron elementos de la Policía Municipal de Navolato y efectivos de la Guardia Nacional (GN).

