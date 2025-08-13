Sorprenden a chofer de tráiler con 299 cargadores para arma de fuego al norte de Sonora

Comparta este artículo

Sonoyta, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó este miércoles que abrió una carpeta de investigación en contra de un conductor de tráiler, identificado como Alán L., tras un importante decomiso de material bélico cerca de la frontera de Sonora. La detención tuvo lugar en la sección aduanera de San Emeterio, ubicada en el municipio de Plutarco Elías Calles, un punto estratégico para el comercio y la seguridad.

Durante una inspección de rutina, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México detectaron irregularidades en la carga del tractocamión que conducía el implicado. Al realizar una revisión más detallada del vehículo, las autoridades localizaron dos cajas que contenían un total de 299 cargadores para arma de fuego, componentes esenciales para el funcionamiento de dicho armamento.

De acuerdo con el protocolo, tanto el detenido como los cargadores y el tractocamión fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). La Unidad de Investigación y Litigación ya integra las pruebas para determinar las responsabilidades penales correspondientes por delitos federal. La FGR señaló que estas acciones son parte de su estrategia permanente para combatir el tráfico de armamento.

En otro caso similar, autoridades federales lograron el aseguramiento de un cargamento de fentanilo y la detención de dos individuos durante un operativo realizado en el municipio de Caborca, Sonora. Este hecho representa un golpe directo a las redes de trasiego de drogas que utilizan las carreteras del Estado como corredor hacia la frontera norte. La acción fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de la República.

El operativo tuvo lugar en un punto de revisión de vehículos instalado en el kilómetro 120 de la Carretera Federal 2, en el tramo Caborca - Sonoyta. Durante la inspección a un autobús de pasajeros que cubría la ruta Culiacán-Tijuana, los agentes federales hallaron un compartimento modificado en la unidad. En el interior del tablero del conductor se encontraron 12 paquetes confeccionados con cinta negra, que contenían 12 kilos de la droga.

Fuente: Tribuna