Tenía 57 años: Identifican a hombre asesinado a balazos en vía pública de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 12 de agosto, autoridades de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Los Amaneceres, en Ciudad Obregón, luego de reportara el hallazgo de un hombre sin vida en un predio de la zona. Momentos más tarde, la víctima fue identificada oficialmente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos se registraron la tarde de ayer, martes 12 de agosto, alrededor de las 13:00 horas, tiempo local, sobre la calle Chirahui, entre las vialidades Sirio y Bordo Nuevo. Vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre la presencia de una persona aparentemente herida, lo que provocó que se activara el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes evaluaron a la víctima y confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales; ante esto, su cadáver quedó cubierto con una sábana azul.

Momentos más tarde, la persona fue identificada como José de la Cruz M. Q., de 57 años de edad, quien se dedicaba a la recolección de chatarra. Información extraoficial señaló que el cuerpo presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en el tórax, antebrazo derecho y barbilla, y que estas heridas habrían provocado su muerte de manera inmediata. La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la AMIC, quienes restringieron el acceso para preservar posibles indicios.

En el lugar se localizaron al menos dos casquillos percutidos calibre .40, presuntamente disparados con arma corta. Los especialistas en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el levantamiento de las evidencias y del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los responsables ni el posible móvil del ataque, aunque las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna