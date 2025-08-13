Terror a primeras horas en Ciudad Obregón: Encuentran cadáver por la calle Kino; estaba atado de pies y manos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una escena de terror tuvo lugar esta mañana muy temprano en Ciudad Obregón, pues el cuerpo de una persona fue encontrado por la calle Kino, esto a unos 400 metros al norte de la ruta nombrada como 300 en el Valle del Yaqui. Los hechos generaron gran movilización de las autoridades, pues el cadáver de esta persona se encontraba atado de pies y manos y en estado de descomposición. La localización del cuerpo de esta persona, que es del sexo masculino, fue a las 7:00 horas de esta mañana de miércoles 13 de agosto de 2025 en Ciudad Obregón.

Tras el reporte, al sitio llegaron las diferentes autoridades, como las de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Al arribar, confirmaron que la persona estaba en estado de decomposición, atada de pies y manos con cinta canela, y a la altura del abdomen tenía envuelto un cable de plástico. Se presume que ese mismo fue el objeto que se utilizó para estrangularlo y quitarle la vida, pero eso será trabajo de las autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes también acudieron al lugar para comenzar con las investigaciones pertinentes.

Encuentran cadáver por la calle Kino; estaba atado de pies y manos

¿Quién es la víctima encontrada?

Aunque no se dieron a conocer mayores datos sobre la víctima, se sabe que es un hombre, el cual se presume que sería el velador del salón de eventos sociales 'La Cantera', que está al lado posterior del sitio donde fue encontrado el cuerpo. El guardia respondería al nombre de Óscar, de aproximadamente 45 años, y se reporta que lleva varios días desaparecido. Algunas versiones de los hechos indican que el cadáver habría sido encontrado en una caja negra cubierto por una manta de color blanco, pero esto no fue confirmado ni descartado por las autoridades.

El cuerpo de la víctima fue llevado al anfiteatro de la Semefo para comenzar con los análisis correspondientes; se espera que en los próximos días las autoridades estén dando a conocer más detalles de los hechos, pues de momento no hay línea de investigación ni otro dato que haya sido compartido.

Fuente: Tribuna del Yaqui