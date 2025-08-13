Tras días de búsqueda, hallan con vida a María Elizabeth, desaparecida en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La búsqueda de María Elizabeth Rosas Zatarain, cuya desaparición había generado preocupación en Ciudad Obregón, concluyó de manera favorable este martes 12 de agosto, al ser localizada en buen estado de salud en la ciudad de Nogales. La mujer, de 40 años de edad, confirmó a las autoridades que su ausencia fue una decisión voluntaria y por ende nunca estuvo en peligro ni fue víctima de algún delito.

Este hecho tuvo lugar durante la tarde de ayer, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales respondieron a una alerta emitida por el sistema de emergencias C5. El reporte los guio hasta un domicilio en la calle Pino, de la colonia Pueblo Nuevo, donde encontraron a la mujer. Durante la entrevista con los oficiales, María Elizabeth explicó que el pasado 8 de agosto pasado salió por voluntad propia de su casa en Ciudad Obregón.

Su viaje la llevó a Nogales, a donde había llegado momentos antes con la intención de reunirse con su madre. Su declaración puso fin a los días de incertidumbre que movilizaron a colectivos de búsqueda a través de en redes sociales. Siguiendo el protocolo, fue trasladada para una evaluación con el médico de guardia, quien certificó que no presentaba lesiones ni signos de violencia, confirmando su buen estado físico.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para los procedimientos correspondientes y cerrar oficialmente el reporte de desaparición que se había activado días atrás. Con su localización, termina la angustia para sus hijos y amigos, quienes habían hecho un llamado a la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Hay que mencionar que este miércoles 13 de agosto se confirmó la localización con vida a un extranjero que había sido reportado como desaparecido en una zona rural del municipio de Agua Prieta. Se trata de Jan Perry, de 70 años de edad, originario de Reino Unido, quien fue encontrado desorientado, pero en buen estado de salud. Esto fue posible gracias a un amplio operativo de autoridades de Sonora, que culminó con éxito.

Fuente: Tribuna