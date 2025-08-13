Víctor pasará el resto de su vida en prisión de Edomex; mató a cuchilladas a su pareja

Comparta este artículo

Zumpango, Estado de México.- Un individuo identificado como Víctor Vargas Leal fue condenado a una pena de 66 años y 3 meses de prisión, tras ser hallado culpable del delito de feminicidio. La sentencia fue dictada por la autoridad judicial del Estado de México, luego de analizar las evidencias que acreditaron la plena responsabilidad de este individuo en el crimen cometido en marzo de 2024 en el municipio de Zumpango.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el 8 de marzo en un domicilio ubicado en la comunidad de San Bartolo Cuautlalpan. En el lugar, el acusado agredió con un arma punzocortante a su pareja sentimental, una mujer de 39 años de edad, provocándole heridas que resultaron en su fallecimiento. Tras dicho acto, el agresor se autoinfligió lesiones con la misma arma.

Por este motivo requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. El Ministerio Público inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio, recabando las pruebas periciales y testimoniales necesarias para sustentar el caso. Una vez que Víctor Vargas Leal fue dado de alta, se ejecutó la orden de aprehensión en su contra y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango.

Tras desahogarse el proceso legal, el Órgano Jurisdiccional determinó su culpabilidad basándose en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía mexiquense. Además de la sentencia de 66 años y 3 meses de cárcel, la condena establece el pago de multas y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Por otro lado, la justicia puso fin a un doloroso capítulo de violencia de género en el Estado de México. Un hombre llamado Juan Carlos Ortega Reyes fue sentenciado a una condena de 62 años y 6 meses de cárcel, tras ser hallado culpable del brutal feminicidio de su pareja sentimental, una joven de 25 años de edad. El crimen sucedió el 4 de octubre de 2023, en un domicilio en la colonia Constituyentes, del municipio de Huixquilucan. Donde, lo que comenzó como una discusión de pareja escaló a un acto de violencia extrema.

Fuente: Tribuna y FGJEM