VIDEO muestra momento exacto del desplome del elevador en Plaza Mítikah: Esto ocurrió

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, el exclusivo centro comercial Plaza Mítikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), cerró sus puertas temporalmente tras el desplome de un elevador durante la noche del martes 12 de agosto. La mañana de este miércoles, comenzó a circular un fuerte video que muestra el momento exacto del siniestro que dejó dos víctimas.

De acuerdo con el testimonio de Arturo, hijo de una de las personas heridas, el elevador se desplomó desde la planta baja hasta el sótano siete. El hecho ocurrió poco después de las 19:00 horas, frente a la tienda Liverpool. El siniestro duró alrededor de 11 minutos, no obstante, en el clip se aprecia todo en cámara rápida. Inicialmente, su madre y un hombre ingresaron al ascensor para dirigirse a niveles superiores; sin embargo, el aparato descendió al sótano 7 para permitir que otro hombre abordara.

El ascensor comenzó a subir, pero sin que los botones, la pantalla o la alarma funcionaran correctamente, mientras se escuchaba un mensaje en inglés. Minutos después, se detuvo de forma repentina. Los dos hombres que lo ocupaban intentaron forzar las puertas en dos ocasiones sin éxito. Arturo logró comunicarse con su madre por teléfono y escuchó en tiempo real los gritos de auxilio, seguidos de un fuerte golpe cuando el elevador inició la caída.

Según el relato, el descenso no fue completamente libre, pero sí rápido y con movimientos bruscos, como si el mecanismo intentara frenar. En el momento del impacto, uno de los hombres perdió el equilibrio y cayó al piso, mientras que la mujer se sostuvo del barandal, lesionándose en el intento. Posteriormente, el elevador se activó nuevamente y ascendió hasta el sótano 3, donde finalmente se abrieron las puertas y los ocupantes pudieron salir.

Dos de las tres personas que se encontraban dentro resultaron heridas. En el caso de la mujer, estudios de tomografía y rayos X descartaron lesiones graves, aunque su hijo reportó que permanece adolorida.

El afectado denunció que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en plaza Mítikah. Recordó que hace tres años se presentó un suceso similar y exigió que se apliquen sanciones contra los responsables, además de implementar medidas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las autoridades capitalinas informaron que el centro comercial permanecerá suspendido mientras se realizan las investigaciones y revisiones necesarias para determinar las causas del desplome.

Fuente: Tribuna