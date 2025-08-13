Vinculan a Jaime Alonso: Almacenó fotos y videos sexuales de dos menores en Iztapalapa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de un boletín informativo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que se obtuvo la vinculación proceso de Jaime Alonso 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de pornografía infantil. El imputado es acusado de almacenar contenido de índole sexual de dos menores de edad, hecho que se suscitó entre septiembre de 2020 y octubre de 2022.

Según la información realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México, el sujeto tenía guardadas 21 fotografías y dos videos de las víctimas. El caso fue detectado a través de tres reportes realizados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), determinando que el material representaba un riesgo latente para niñas y niños. De igual manera se pudo determinar que el hombre habría participado en la grabación de videos de agresiones sexuales contra menores en su domicilio.

Gracias las acciones coordinadas entre personal de la FGJCDMX, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la NCMEC se pudo concretar la detención de Jaime Alonso 'N' en la colonia Tulyehualco Canal de Garay, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó la vinculación a proceso para el acusado y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo con la presunción de inocencia, a la persona mencionada en este comunicado se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente", se puede leer en el comunicado de la dependencia capitalina.

Finalmente, la institución comunicó que la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria del caso. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reafirmó "su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y el combate a los delitos que atenten contra su integridad".

Fuente: Tribuna del Yaqui