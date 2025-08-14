Alerta en Los Mochis: Encuentran a un hombre sin vida afuera de un hotel de la México 15

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Este jueves 14 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida a un costado de la carretera Internacional México 15, en la salida sur de Los Mochis, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que el cuerpo fue localizado entre un terreno baldío y un conocido hotel, además se dijo que no presentaba signos de violencia. Hasta el momento ninguna autoridad local ni estatal han confirmado la identidad del individuo.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado extraoficialmente como Israel 'N', de aproximadamente 50 años edad y con domicilio en un sector popularmente conocido 'El Chorizo', ubicado en el lado del canal Lateral 18, en el municipio de Ahome. El hecho provocó una intensa movilización por parte de la corporación policíaca y los servicios médicos de la zona.

La víctima viste pantalón de mezclilla, playera de color gris, no traía calzado y es de tez morena y estatura mediana", explicó el medio anteriormente citado con respectos a las características de la víctima.

Según datos revelados, alrededor de las 09:00 horas, las líneas de emergencia del 911 recibieron una alerta en torno a la presencia de una persona sin vida en el sitio mencionado. Hasta el lugar de los hechos arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios correspondientes, sin embargo, minutos más tarde declararon que ya no presentaba signos vitales, por lo que los oficiales procedieron a acordonar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena.

Posteriormente, los oficiales municipales solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Sinaloa, quien se encargó de cumplir con las diligencias pertinentes en el sector. Cuando concluyeron con los trabajos de campo, la autoridad competente ordenó a una funeraria local el levantamiento y trasladó del cadáver. Una vez realizadas las pruebas se podrá determinar cuál fue la causa del deceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui