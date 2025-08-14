Aparece cuerpo dentro del Canal Bajo en Ciudad Obregón; estas son sus características

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un cuerpo flotando en las aguas del Canal Bajo, al noroeste de Ciudad Obregón, fue reportado la tarde de este jueves 14 de agosto. Las autoridades recibieron la denuncia poco después de las 16:00 horas, indicando la ubicación sobre la calle Morelos, justo a un costado del Multicomplejo Deportivo Náinari. En respuesta, unidades de diversas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio.

Una vez ahí confirmaron la presencia de un cadáver, por lo cual aseguraron el área para preservar la escena y permitir el trabajo de los equipos de emergencia y periciales. La persona fallecida corresponde a un hombre de aspecto joven, de complexión delgada y tez morena, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Vestía una camisa a cuadros de color verde, un pantalón de mezclilla azul marino y tenis rojos.

De manera extraoficial, se comenta que el cuerpo, a simple vista, no presentaba signos de violencia, ni se encontraba con las extremidades amarradas como es común en este tipo de casos. No obstante, las autoridades ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para determinar si el suceso se debió a un ahogamiento accidental o si existen indicios de un posible homicidio.

Personal del Departamento de Bomberos, a través de su equipo de rescatistas acuáticos, realizó las maniobras necesarias para la extracción del cuerpo del agua. Acto seguido, fue entregado al personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes lo trasladaron a sus instalaciones para la realización de la necropsia de ley, la cual permitirá establecer la causa exacta de la muerte y avanzar en el proceso de identificación.

En el lugar estuvieron presentes diferentes autoridades

El operativo de resguardo contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las primeras indagatorias en el lugar para recabar indicios que ayuden a esclarecer lo sucedido.

