Así es como se escucharía la voz de Iván Archivaldo Guzmán, el líder de Los Chapitos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, es una de las figuras más herméticas dentro del mundo del narcotráfico mexicano. A pesar de su detención en febrero de 2005 y tras estar retenido por autoridades mexicanas, la realidad es que poco y nada es lo que se sabe del hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Algunas fotos y datos no oficiales es todo lo que se tiene sobre el capo, es más, ni siquiera se cuenta con un audio identificado que permita conocer cómo suena su voz.

De acuerdo con información proporcionada por Infobae México, un narcocorrido habría usado una radiofrecuencia presuntamente con la voz de 'El Chapito'. Se trata de El llamado del 19, obra musical del cantante Panchito Arredondo en la cual se narra el desarrollo cronológico del 'El Culiacanazo', evento en el que se registraron una serie de enfrentamientos y bloqueos violentos por la detención de Ovidio Guzmán López en Culiacán.

En esas horas críticas en la capital sinaloense, en redes sociales comenzaron a circular audios extraídos de frecuencias de radio presuntamente usadas por el Cártel de Sinaloa. Con respecto al tema en cuestión, en el minuto 02:01 se puede escuchar una de estas voces, la cual supuestamente es de Iván Archivaldo pidiendo la liberación de su hermano, quien fue capturado por fuerzas federales en el Fraccionamiento Tres Ríos.

A ver loco, ¿lo vas a soltar o qué pedo mi chavo, cómo quieres el baile?", se escucha decir en la pista de la canción

Según el medio citado, en la grabación también se aprecia la voz de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', quien en su momento se desempeñaba como jefe de seguridad de Los Chapitos. En el audio se puede escuchar a Pérez Salas exigirle a una persona la liberación de Ovidio, inclusive, lanza amenazas en contra de los elementos militares que participaron en el operativo para capturar a 'El Ratón', como se le conoce al hijo de ' El Chapo' Guzmán.

Todos los guachitos que tengan ubicados, ubiquen a su familia a la verg… nomás que no lo sueltes, dijo de tu put… madre, vas a ver verg…, se te advirtió hijo de tu put… madre, por no contestar bien", advierte 'El Nini' en la radiofrecuencia.

Panchito Arredondo y presuntos sus nexos con Los Chapitos

Anteriormente el cantante de música regional mexicana, Panchito Arredondo, ha sido vinculado con altos mandos de Los Chapitos. Incluso, en redes sociales expresó su pésame y le dedicó un mensaje a Raúl Carrasco Lechuga, alias 'El Chore', presunto jefe de plaza de hijos de ' El Chapo' en Eldorado, quien fue abatido durante un despliegue de seguridad realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui