Benjamín y Rosario atacaron a balazos a un hombre en Nogales; fue herido pero sobrevivió

Nogales, Sonora.- Dos personas identificadas como Benjamín 'N' y Rosario Isamara 'N' fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en contra de un masculino. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que el crimen sucedió alrededor de las 23:50 horas del pasado 14 de abril, en la ciudad de Nogales.

Ese día, los acusados dieron alcance a la víctima en la escalinata ubicada en la calle Río Usumacinta y Circunvalación Héroes, de la colonia Niños Héroes. En el lugar, Rosario Isamara 'N' habría ordenado a Benjamín 'N' privar de la vida a Rodrigo 'N', utilizando un arma de fuego, con la cual le disparó, provocándole lesiones en el antebrazo derecho y en la región epigástrica. Un vecino trasladó al afectado a un hospital para recibir atención médica.

Las heridas que sufrió fueron clasificadas como aquellas que ponen en peligro la vida, no obstante, la víctima logró sobrevivir. Tras la captura de los presuntos implicados, se realizó la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez de control analizó las evidencias reunidas por la Fiscalía de Sonora y resolvió imponerle a los detenidos prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hay que mencionar que este no es el primer caso de intento de asesinato por el cual Benjamín 'N' y Rosario Isamara 'N' son procesados. El pasado mes de junio se informó que estas dos personas fueron detenidas por agredir violentamente a un hombre utilizando un objeto metálico, causándole severas lesiones en diferentes partes del cuerpo; tras la agresión, los señalados habrían dado por muerto a Noé Irán y fue abandonado en el lugar de los hechos.

Sin embargo, las autoridades encontraron al joven con signos vitales, aunque en estado crítico, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las primeras investigaciones apuntan a que el motivo detrás del ataque fue un acto de venganza, derivado de un presunto robo cometido por la víctima en contra de los acusados. En la audiencia inicial, el juez determinó que había pruebas suficientes para vincular a proceso a los señalados.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora