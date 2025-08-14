Caen cinco secuestradores armados al norte de Sonora; dos víctimas fueron rescatadas

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Cinco personas señaladas como probables responsables de los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa fueron capturadas en San Luis Río Colorado, Sonora; además, se rescataron a dos víctimas que permanecían en cautiverio. En el acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron los días 5 y 6 de agosto de 2025, cuando los imputados identificados como Noé Fernando 'N', Valentín 'N', Miguel Ángel 'N', Rigoberto 'N' y Marisol 'N', de 19, 29, 30, 19 y 34 años de edad, respectivamente, efectuaron una serie de secuestros en distintos puntos de la ciudad. El primer hecho ocurrió cerca de las 21:20 horas del pasado 5 de agosto.

En ese momento los acusados sometieron a un menor de 16 años, lo amarraron de las manos, le colocaron una bolsa tipo costal en la cabeza y lo subieron a la fuerza al vehículo, manteniéndolo retenido en contra de su voluntad. Posteriormente, el 6 de agosto, entre las 10:00 y 11:00 horas, los sujetos cometieron otro secuestro en la colonia Comercial; en esta ocasión, interceptaron a Ricardo 'N' y Christian de Jesús 'N', de 43 y 41 años respectivamente.

Los imputados les apuntaron con armas de fuego, les colocaron una camiseta en la cabeza y los subieron a la fuerza a un vehículo utilizado previamente; ambas víctimas fueron llevadas a un domicilio donde los imputados comenzaron a golpearlos, amarrándolos de pies y manos. Las víctimas permanecieron retenidas hasta alrededor de las 15:30 horas del mismo día, cuando autoridades ingresaron al domicilio tras recibir señales de auxilio.

Con la intervención oportuna de las autoridades, se logró el rescate de las tres víctimas y la captura de los cinco implicados: además, durante el operativo, se aseguraron tres armas de fuego y chalecos tácticos utilizados por los detenidos. En la audiencia, el juez determinó la vinculación a proceso, prisión preventiva justificada y 3 meses para la investigación complementaria; los señalados se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora