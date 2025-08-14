Choque en Hermosillo: Vehículo repartidor de agua termina volcado sobre su costado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un accidente vehicular se suscitó la tarde de este jueves 14 de agosto en las calles López del Castillo y Enrique Quijada, de Hermosillo, generando la movilización de los cuerpos de emergencia. El percance, ocurrido a la altura de la colonia Olivares, activó inicialmente las alarmas por un reporte que sugería que había personas atrapadas dentro de uno de los vehículo accidentados, una camioneta y una pipa.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar preparados para un escenario complejo que podría requerir el uso de equipo especializado para la extracción de víctimas. Sin embargo, al arribar al sirio, el equipo de bomberos encontró una situación mucho más afortunada. Los conductores y los posibles acompañantes ya se encontraban fuera de las unidades accidentadas, habiendo salido por sus propios medios.

Por el momento se desconoce cuál fue el motivo, pero los dos vehículos chocaron, lo que provocó que la camioneta repartidora de garrafones de agua terminara volcada sobre la cinta asfáltica, quedando sobre su costado. A pesar de la impactante escena, el conductor pudo salir a través de la puerta del copiloto con ayuda de personas que presenciaron el accidente. El segundo vehículo involucrado en la colisión se detuvo en el punto de impacto y, sufrió daños en la parte frontal.

Al lugar acudieron de inmediato unidades de servicios de emergencia. Paramédicos valoraron a los tripulantes en el sitio, confirmando que se encontraban en buen estado de salud y no presentaban heridas de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos del Departamento de Bomberos también se hicieron presentes para asegurar el área y mitigar cualquier riesgo de incendio por derrame de combustible.

El vehículo repartidor de agua volcó sobre su costado

Finalmente, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo tomaron control de la escena para realizar el peritaje correspondiente y comenzar con las diligencias para el deslinde de responsabilidades entre los conductores implicados, mientras se coordinaban las maniobras para retirar el vehículo volcado y normalizar la circulación de la calle.

