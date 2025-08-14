Ciudad Obregón: Ataque armado en colonia Campestre provoca despliegue de autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 14 de agosto, una balacera en la colonia Campestre, de Ciudad Obregón, generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad y activó el código rojo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas sobre la calle Melchor Ocampo, entre Coahuila y Zacatecas. En el lugar un domicilio fue agredido con disparos de arma de fuego, por presuntos miembros del crimen organizado.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, acudieron al sitio tras recibir el reporte. A pesar del despliegue de autoridades, hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Testigos señalaron que sujetos armados dispararon contra la fachada de una casa, aunque aún no se ha determinado si el inmueble sufrió daños significativos o si estaba habitada al momento del ataque.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras diligencias y recolectaron evidencias en la escena del crimen, mientras que las autoridades implementaron operativos en la zona con el objetivo de localizar a los responsables. Cabe señalar que esta no es la primera vez que dicha vivienda es blanco de una balacera. La misma situación sucedió el pasado 3 de marzo y se repitió poco después, el 27 de abril.

Diferentes corporaciones de seguridad estuvieron en el sitio

Este mismo jueves por la tarde, un cuerpo fue encontrado flotando en las aguas del Canal Bajo, al noroeste de Ciudad Obregón. Las autoridades recibieron el reporte por parte de la ciudadanía poco después de las 16:00 horas, indicando la ubicación sobre la calle Morelos, justo a un costado del Multicomplejo Deportivo Náinari. En respuesta, unidades de diversas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio.

Una vez ahí confirmaron la presencia de un cadáver, por lo cual aseguraron el área para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y periciales. La persona fallecida corresponde a un hombre de aspecto joven, de complexión delgada y tez morena, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Se sabe que vestía una camisa a cuadros de color verde, un pantalón de mezclilla azul marino y tenis rojos.

