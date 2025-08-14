Código Rojo: Policías de Monterrey protagonizan FUERTE ACCIDENTE; hay varias víctimas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La madrugada de este jueves 14 de agosto, autoridades de distintos niveles del Gobierno de Nuevo León, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la ciudad de Monterrey luego de que se reportara un fuerte accidente: Dos patrullas de la Policía Regia colisionaron. Este siniestro dejó varios elementos lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió este jueves 14 de agosto de 2025, alrededor de la 01:00 horas, tiempo local, en la intersección de la avenida Bernardo Reyes y la calle Reforma, luego de que se emitiera un reporte sobre presuntos hombres armados que circulaban por el centro de la ciudad. En respuesta, las patrullas 1107 y 1102 se dirigieron al lugar a gran velocidad, pero terminaron colisionando de manera frontal.

Lo anterior ocasionó que una de ellas quedara sobre la banqueta y otra impactara contra un poste de alumbrado. Testigos indicaron que una de las unidades circulaba en sentido contrario sobre Bernardo Reyes, mientras que la otra se desplazaba por Reforma en dirección norte-sur. El choque fue tan violento que incluso un vehículo particular que pasaba por el sitio resultó afectado, sin que sus ocupantes registraran lesiones graves.

La situación se tornó más delicada al confirmarse que al menos dos elementos viajaban en la parte trasera de una de las patrullas al momento del impacto. Debido a la fuerza del golpe, ambos salieron proyectados, quedando tendidos sobre la vía pública.

Al lugar acudieron rápidamente unidades de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron atención a los heridos. De manera preliminar, se informó que al menos tres oficiales resultaron lesionados, dos de ellos en estado grave. Estos fueron identificados como:

Juan Diego Lara Hernández

Olgher Iván Domínguez Hernández

Obed Cabrera Márquez

Otros elementos heridos habrían sido trasladados por sus propios compañeros en patrullas hacia diferentes hospitales. La zona fue acordonada mientras agentes de Tránsito realizaban el peritaje correspondiente para determinar la dinámica del accidente. Durante varias horas, la circulación en el área estuvo restringida, generando retrasos en el tránsito vehicular.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si los presuntos hombres armados que originaron la persecución fueron localizados.

Fuente: Tribuna