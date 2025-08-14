De al menos nueve balazos, asesinan a director de penal frente a su casa en Veracruz

Comparta este artículo

Córdoba, Veracruz.- La mañana de este jueves 14 de agosto de 2025 se confirmó el asesinato de René Vergara Vergara, director del Penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de Los Reyes. Los reportes preliminares indicaron que el hombre fue ultimado a balazos frente a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Circuito Villa Verde Norte del municipio de Córdoba, en la región central del estado de Veracruz.

De acuerdo con información proporcionada por Proceso, el funcionario salió de su vivienda y subió a una camioneta oficial que se utiliza para el traslado de los convictos. Posteriormente, dos sujetos, quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, aparecieron y abrieron fuego contra la víctima. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja llegaron al sitio.

Minutos más tarde de su arribo, los socorristas confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales y constataron que tenía al menos nueve impactos de arma de fuego en el cuerpo. Peritos de la Dirección de Servicios Periciales y la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba recabaron indicios en la escena del crimen, además de asegurar casquillos y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que el vehículo tipo van fue llevado a un remolque.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional de Córdoba, se abrió la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de Vergara Vergara.

En coordinación con fuerzas federales y estatales, fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos", se puede leer en un breve comunicado publicado por la Fiscalía en su cuenta de X.

Presuntos abusos de autoridad

Según datos revelados por Telediario México, el hoy occiso había sido señalado por familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), quienes acusaron el cobro de una cuota de 600 pesos para visitar a los reos. Cuitláhuac García Jiménez, entonces gobernador veracruzano, desestimó las acusaciones del reclusorio donde proyectaban concentrar a todas las mujeres reclusas dispersas en los 16 penales del estado.

En aquel momento, los manifestantes aseguraron que el hoy occiso acosaba y obligaba a las internas a tener relaciones con él. Incluso, los denunciantes dijeron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tenía conocimiento del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui