Detienen a cuatro 'tiradores' en Cajeme y Tubutama; les aseguran 41 envoltorios de crystal

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora lograron la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de droga, un arma blanca y dinero en efectivo, en los municipios de Cajeme y Tubutama. El primer hecho tuvo lugar el pasado 8 de agosto, en la colonia Benito Juárez, de Ciudad Obregón, donde personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró a un masculino.

Se trata de Jesús Guadalupe 'N', de 29 años de edad, quien cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo de vehículo, robo con violencia y narcomenudeo. Entre sus pertenencias se localizaron 15 envoltorios de una sustancia granulada similar al crystal y 70 pesos en efectivo. Ese mismo día, en el ejido San Manuel, municipio de Tubutama, durante un operativo conjunto de AMIC, Defensa y Guardia Nacional (GN), se detuvo a otro hombre.

Al momento de su aseguramiento portaba un cuchillo y cinco envoltorios de la droga crystal. Este fue identificado como Martín Guadalupe 'N', de 39 años, el cual fue reportado por amenazar a personas con el arma blanca. Posteriormente, el día 11 de agosto, durante el cateo de una vivienda realizado por la AMIC y el Ejército Mexicano en la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón, fueron arrestados dos individuos en el lugar.

El primero de ellos es Guillermo 'N', de 59 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, la otra persona es Miriam Zulema 'N', de 40 años. En el sitio se encontraron 21 envoltorios de una sustancia granulada similar a crystal. Todos los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para la integración de las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora