Fernando abusó de expareja en dos ocasiones; fue denunciado y capturado en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Fernando 'N', de 36 años de edad, por su relación en el delito de abuso agravado en perjuicio de quien fuera su pareja sentimental. La detención se realizó como resultado de una investigación iniciada por la FGJEM tras recibir una denuncia por parte de la víctima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan al sospechoso habrían ocurrido en dos momentos distintos. El primer incidente data del 22 de marzo de 2021, cuando presuntamente agredió sexualmente a la víctima dentro de un domicilio localizado en la colonia El Tesoro, en el municipio de Tultitlán. La indagatoria también señala que, en esa ocasión, el individuo la habría amenazado para evitar que denunciara lo sucedido.

El segundo hecho se habría registrado más de 2 años después, el 9 de julio de 2023. Según las diligencias, Fernando 'N' acudió a una vivienda en la colonia Joyas, del municipio de Cuautitlán, donde se encontraba la víctima, y presuntamente volvió a cometer el ilícito en su contra. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público inició un proceso de investigación para esclarecer el caso.

Durante esta fase, se recabaron diversos elementos de prueba, testimonios y otros datos relevantes que fueron integrados en el expediente. Con base en la evidencia compilada, la representación social consideró que existían fundamentos suficientes para acreditar la posible participación de Fernando 'N' en los delitos, por lo que solicitó a una Autoridad Judicial la expedición de una orden de aprehensión en su contra.

Una vez que el juez de Control concedió el mandamiento judicial, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a su cumplimiento. Tras ser localizado y capturado, Fernando 'N' fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la Autoridad Jurisdiccional, quien en las próximas audiencias definirá su situación jurídica.

Fuente: Tribuna y FGJEM