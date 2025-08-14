FUERTE VIDEO: 'Abuelito' desaparece en San Luis; lo encuentran a punto de ser DEVORADO por cocodrilos en Tamaulipas

Comparta este artículo

Tampico, Tamaulipas.- Un 'abuelito' llamado Hermenegildo Uribe Ruíz ha sido el protagonista de una historia que ha dejado sorprendido a muchos. Pues este adulto mayor desapareció en San Luis Potosí desde el pasado 11 de agosto y fue encontrado en Tamaulipas a punto de ser devorado por los cocodrilos en un canal; aquí su historia que quedó grabada en un fuerte video.

Este señor de 87 años desapareció el pasado 11 de agosto en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda para su localización. La sorpresa que todos se llevaron es que este señor fue encontrado nadando en un canal, conocido como la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, 332 kilómetros de donde fue reportado como desaparecido, a punto de ser comido por un cocodrilo.

En el video que se ha viralizado se ve a un joven, que presuntamente es un creador de contenido llamado Moisés Jones, que se acerca a la orilla del canal al ver al 'abuelito' que estaba nadando en las aguas. Este le pide que salga del canal, porque había un cocodrilo cerca, pero el adulto mayor le dice que no se preocupe. Pero de repente apareció más cerca el cocodrilo y estuvo a punto de devorarse al señor de San Luis Potosí.

Es entonces que Moisés Jones rescató al hombre dándole la mano rápidamente. "Saque los pies, saque los pies", le dice el joven a Hermenegildo Uribe Ruíz mientras en el video aparece el cocodrilo moviéndose rápidamente al lugar donde se encontraba el señor.

Se encuentra bien y ya está con su familia

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, informó que Hermenegildo Uribe Ruíz se encuentra fuera de peligro y ya está en contacto con su familia. Además, dijo que este es el segundo caso de un adulto mayor que es localizado fuera de su municipio de origen. Por esto llamó a proteger y cuidar a los adultos mayores, diciendo que requieren cuidados especiales.

Por otra parte, las autoridades de Tamaulipas pidieron a la población que tenga cuidado y mida las consecuencias antes de ponerse en peligro y acercarse a los canales donde se encuentran los cocodrilos.

El señor fue sacado del canal

Fuente: Tribuna del Yaqui