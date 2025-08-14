Hallan restos en costa de Hermosillo, podrían ser del hijo desaparecido de la líder de Madres Buscadoras

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado 13 de agosto, el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora realizó una búsqueda en la carretera 36 Norte, en la zona rural poniente de la costa de Hermosillo, donde fue encontrada una osamenta que tiene al menos seis años de antigüedad. Esta podría corresponder a Marco Antonio, hijo de Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo. Esto significa una esperanza para la madre del colectivo, quien fundó el grupo a raíz de la desaparición de su hijo.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, cuando hombres armados se lo llevaron; tras esto, Flores Armenta fundó el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. A través de su página oficial de Facebook, el colectivo informó que ya se pidió la confronta genética para saber si los restos corresponden o no al hijo de Ceci Patricia. "Ya se pidió la confronta de genéticas; esperemos sea Marco y ya vuelva a casa y tenga la paz que como humano merece y la familia la paz de saber dónde está", publicó el colectivo en redes. Durante esta búsqueda, las Madres Buscadoras estaban realizando trabajos en unas carboneras con apoyo de una máquina retroexcavadora. De parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se ha comunicado nada hasta el momento, por lo que se espera que pronto se dé a conocer información oficial.

Con relación a las recientes búsquedas mediante sus redes sociales, Ceci Patricia Flores Armenta publicó el pasado 13 de agosto: "Hoy encontramos un cráneo, en medio de la nada, mirando hacia el solo como si estuviera esperando el amanecer. El resto del cuerpo debe estar por ahí, en alguna parte del desierto, pero no logramos encontrarlo. Nos vamos con una sensación terrible de no poder llevarlo a casa".

Otros hallazgos

Hace un mes, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de tres fosas en la costa de Miguel Alemán de Hermosillo, donde se encontró ropa y calzado. Presuntamente, se trataría de un campamento del crimen organizado; en ese momento la FGJES señaló que se estaban realizando investigaciones, pero de momento no hay más avances en el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui