Hermosillo: Caen dos sujetos que allanaron fundación para niños pobres y robaron comida

Hermosillo, Sonora.- Dos hombres identificados como Jesús 'N' y Octavio Jaciel 'N', fueron arrestados, imputados y dejados en prisión preventiva como presuntos responsables del delito de robo con violencia, cometido en contra del centro comunitario 'Va por Ellos', de Hermosillo, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2025, alrededor de las 4:00 horas.

Los imputados se apoderaron para después venderlos, de todos los víveres y enseres propios de la fundación benéfica que se dedica a brindar alimentos a infantes provenientes de familias vulnerables. Para cometer el delito, los ahora detenidos dañaron la estructura donde se encuentra la ventana del baño del inmueble. Esto sucedió en un domicilio ubicado en las calles Rialp número 1 y Erla, del fraccionamiento Urbi Villa Campestre.

Luego de la captura de los implicados, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso evidencias que permitieron formular imputación en contra de los sospechosos y un juez de control les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Ahora Jesús 'N' y Octavio Jaciel 'N' se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, a la espera de que los tribunales determinen su situación jurídica.

En su momento 'Va por Ellos' utilizó las redes sociales sociales para denunciar el robo y daños causados a sus instalaciones, además de pedir la ayuda de la ciudadanía para reponer la comida que ya estaba destinada a familiares necesitadas: "Este acto no solo representa una pérdida material, sino también un duro golpe al esfuerzo de muchas personas que trabajan día a día para mejorar las condiciones de nuestra comunidad".

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que nos apoyen a esclarecer este lamentable hecho y a reforzar la seguridad de espacios comunitarios que, como el nuestro, trabajan por el bienestar social. A quienes deseen apoyar, pueden contactarnos por mensaje directo o al teléfono 662 174 8508. Cualquier ayuda en especie o donativo es bienvenida para poder continuar con nuestra labor", se lee en el mensaje.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora