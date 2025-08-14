Inconformidad con dueño, posible razón de trozos de carne y mensaje amenazante dejado en negocio: FGJES

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Tras los alarmantes hechos registrados el pasado miércoles 13 de agosto de 2024, cuando una hielera con restos de carne y un mensaje amenazante fueron abandonados fuera de un negocio en la colonia San Benito de Hermosillo, Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya informó un avance sobre las investigaciones que se están realizando. Los hechos apuntan a que la persona que habría cometido este acto tiene algún tipo de inconformidad con el dueño del negocio; así lo informó Jesús Moreno Cruz, vicefiscal de investigaciones de la FGJES.

Moreno Cruz dijo que los hechos fueron notificados a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), quienes fueron al lugar de los hechos con personal de la Dirección de Servicios Periciales, para revisar los restos de carne y determinar la naturaleza de los mismos; tras esto se pudo establecer que no son de humano, sino restos de carne de puerco. "Se determinó que no eran restos humanos, sino restos de carne de puerco; está una investigación en curso por el delito de amenazas, por lo cual, al ser una investigación en curso, no me gustaría revelar más datos", señaló el funcionario.

Si bien reconoció que el hecho causó pánico entre los habitantes de la zona, al creer que podría tratarse de un mensaje relacionado con el crimen organizado, Moreno Cruz dijo que esto se investiga como amenazas, esto porque es clara la intención de simular un acto violento con un mensaje intimidatorio. "La primera línea de investigación apunta a que la persona responsable podría estar vinculada de manera cercana con el negocio y que mantiene una inconformidad con el mismo", afirmó el vicefiscal de investigaciones de la FGJES. Cabe señalar que aún no se establece si es algún trabajador del lugar.

No registradas este tipo de amenazas

Por otra parte, el Jesús Moreno Cruz, vicefiscal de investigaciones de la FGJES, informó para los medios de comunicación de la capital de Sonora, Hermosillo, que hechos como estos no se habían registrado antes en la entidad y menos con el uso de carne de cerdo para aparentar la carne humana.

Fuente: Tribuna del Yaqui