Larga sentencia para Gabriel: Estranguló a su madre hasta matarla y se deshizo del cuerpo

Tlalnepantla, Estado de México.- Durante una audiencia celebrada este jueves 14 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a través del agente del Ministerio Público, aportó todas las pruebas determinantes para que el juez del Distrito Judicial de Tlalnepantla impusiera una sentencia de 40 años de prisión para Gabriel 'N', por el asesinato de su madre el pasado 17 de marzo de 2019.

A través de un boletín informativo, la Fiscalía del Estado de México confirmó la condena e informó que la autoridad judicial fijó multas y suspendió sus derechos civiles y políticos del imputado De acuerdo con los resultados de las investigaciones, el sentenciado y su madre se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Altamira, en el municipio de Naucalpan, cuando se comenzó a desarrollar una fuerte discusión entre ambos.

En medio del alegato, el sujeto comenzó a propinarle varios golpes a la víctima y posteriormente le arrebató la vida mediante un estrangulamiento. Una vez cometido el homicidio de su progenitora, el individuo subió el cuerpo sin vida de su madre a su automóvil y lo llevó hasta otro punto del sector para abandonarlo y huir del lugar. Una vez enteradas, las autoridades competentes comenzaron con las indagatorias preliminares del caso.

Como resultado de la investigación iniciada por el feminicidio, la Fiscalía mexiquense aprehendió al Gabriel 'N' y lo ingresó en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán de Tlalnepantla, Estado de México, en donde quedó a disposición de un juez, quién después del proceso correspondiente, dictó la sentencia de 40 años de prisión.

Mató a su hijastra con arma blanca

En otro caso similar registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Felipe 'N', de 54 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de su hijastra, una joven de 18 años, en hechos ocurridos el pasado 23 de julio en un domicilio de la localidad de San Ildefonso, municipio de Ixtlahuaca. El sospechoso fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui