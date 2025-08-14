Macabro hallazgo en Sinaloa: Abandonan cuerpo desmembrado y sin cabeza en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este jueves 14 de agosto de 2025, vecinos de la colonia La Campiña, al oriente de Culiacán, alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, a unos escasos metros de la escuela secundaria del sector. Los informes preliminares señalan que la persona habría sido asesinada a balazos y se encontraba envuelta en plástico de color negro al momento del hallazgo.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, alrededor de las 09:00 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte acerca del hallazgo de una víctima mortal, la cual se encontraba en la calle De los Sauces y la avenida Abetos. El hecho provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas que hicieron acto de presencia en el sitio en cuestión.

Momentos después de haber localizado el cuerpo, las autoridades ubicaron una jaba en las inmediaciones del lugar que en su interior contenían la cabeza y manos de la víctima", señaló el medio Luz Noticias.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en responder al llamado y una vez que pudieron confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial también arribó a la zona para cumplir con los trabajos de campo en sitio y agentes de la Policía de Investigación (PDI) se encargaron de las diligencias correspondientes.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley y las pruebas pertinentes para determinar su identidad. El cadáver será resguardado por el Ministerio Público a la espera de que los familiares de la víctima puedan reclamarlo a través de la documentación requerida.

Miércoles violento en Sinaloa

Con respecto a los hechos delictivos registrados el miércoles 13 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó un total de seis homicidios dolosos, el hallazgo de una persona sin vida, siete personas privadas de la libertad y cinco denuncias por robo de vehículos a lo largo de la entidad.

