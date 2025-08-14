Operativo en Ciudad Obregón tras ataque armado contra un hombre: Identifican a la víctima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este miércoles, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del fraccionamiento Torre de París, en Ciudad Obregón, tras el reporte de una agresión armada. Este hecho violento dejó a un hombre gravemente herido, el cual ya fue identificado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el ataque ocurrió el día de ayer, miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, sobre la calle Escuinapa, entre las vialidades Piaxtla y Los Ebanistas. Testigos indicaron que se escucharon aproximadamente diez detonaciones antes de que la víctima cayera en la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Identifican a hombre baleado en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que la víctima recibió al menos cuatro balazos: uno en las costillas del lado derecho, otro en el brazo derecho, uno más en el glúteo izquierdo y un último en la espalda baja.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado a un nosocomio en Ciudad Obregón. Ahí fue identificado como Manuel 'N', de 33 años de edad. Vecinos del sector narraron que el ataque fue perpetrado por sujetos no identificados que huyeron del lugar inmediatamente después de la agresión. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

Como parte del protocolo de seguridad, la zona fue asegurada por agentes de distintas corporaciones, quienes restringieron el paso para permitir que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizara el levantamiento de indicios. Entre las evidencias recolectadas se encuentran casquillos percutidos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Fuente: Tribuna