Persecución y ataque armado: Autoridades frenan auto a balazos al norte de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 14 de agosto se registró una movilización de corporaciones de seguridad en el fraccionamiento Praderas del Real, ubicado al noroeste de Hermosillo, tras una persecución vehicular. Según los informes iniciales, el hecho comenzó cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el seguimiento de una vagoneta de la marca Hyundai, color blanco.

Versiones extraoficiales indican que, para detener la marcha del vehículo, los agentes habrían realizado disparos de arma de fuego hacia los neumáticos de la unidad. La persecución finalizó en las calles Cerrada Sonoyta entre Altar y Sonoyta, donde el automóvil quedó detenido sobre la banqueta, a un costado de una tienda de abarrotes, presentando al menos un neumático ponchado. En el sitio trascendió la posible detención de una persona.

Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Al lugar de los hechos acudieron como apoyo unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo para asegurar y acordonar el área. Por su parte, personal de Servicios Periciales de la AMIC inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido, mientras que el vehículo fue remolcado por una grúa.

El vagoneta Hyundai fue retirada del lugar de los hechos

Cabe mencionar que apenas ayer miércoles, un accidente de tránsito que, por poco termina en tragedia, se registró durante la mañana en la zona centro de Hermosillo, dejando como saldo a tres peatones lesionados. Entre los afectados se encuentran dos personas con debilidad visual y a una mujer de la tercera edad, quienes fueron impactados directamente por un vehículo en un concurrido cruce de la colonia San Benito.

Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 10:30 horas, en la avenida Reforma y la calle Veracruz. Según los informes de las autoridades, los tres afectados intentaban cruzar la vialidad justo en el momento en que el semáforo cambió a la luz verde para los automóviles. En consecuencia, el conductor de un sedán de color gris, que iniciaba su marcha, no logró percatarse a tiempo de la presencia de las personas y las atropelló.

Fuente: Tribuna