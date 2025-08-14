Rescatan a perro víctima de maltrato en Sonora; investigan domicilio donde fue hallado

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Corporaciones de seguridad ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Palma, en Caborca, donde se logró el rescate de un perro que era víctima de maltrato. El operativo se realizó el pasado 11 de agosto y contó con la participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado. En el lugar, se localizó un canino macho de raza french poodle, color blanco, el cual fue asegurado.

El animal fue puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria; además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial. La diligencia también contó con personal de Servicios Periciales, el área de Servicios Múltiples Antirrábico y elementos de la Defensa Nacional, estos últimos brindando seguridad perimetral.

Este no es un caso aislado en Sonora, pues el pasado mes de julio fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Saúl Andrés 'N', de 48 años de edad, quien posteriormente fue vinculado a proceso penal señalado como presunto responsable de delitos contra los animales por actos de maltrato y crueldad. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el crimen fue cometido en perjuicio de ocho perros, causando la muerte de cuatro de ellos.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio, cuando el acusado, se presume, proporcionó alimento envenenado a los animales de varios domicilios ubicados en la calle Jesús García, de la colonia Empalme, de Nogales. Consecuencia de este acto intencionado, cuatro de los caninos fallecieron, mientras que los otros cuatro fueron salvados gracias a la pronta intervención de sus dueños, quienes los llevaron a recibir atención veterinaria.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora