Se dan a la fugan 22 internos de centro de rehabilitación en Guaymas; van tres localizados

Guaymas, Sonora.- Las autoridades municipales de Guaymas realizan las labores para localizar a 19 personas que abandonaron las instalaciones del centro de rehabilitación 'Dios Proveerá' la noche del pasado martes 12 de agosto. El incidente, que tuvo lugar en el sector norte de la ciudad, movilizó a las corporaciones de seguridad y generó un llamado a la colaboración de la ciudadanía para garantizar el bienestar de los internos.

Según el informe oficial, el suceso fue reportado a las 20:32 horas, cuando el personal del centro, ubicado en el fraccionamiento San Sebastián, alertó a los servicios de emergencia. La situación inició a raíz de una interrupción en el suministro de energía eléctrica en la zona. Esta falla provocó confusión y un altercado entre un grupo de internos, quienes aprovecharon las circunstancias para forzar su salida y lograr escapar.

El personal del centro también reportó que se produjeron daños materiales en la propiedad durante el evento. Inmediatamente después del reporte, elementos de la Policía Municipal de Guaymas se presentaron en el lugar e implementaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas. Como resultado de estas primeras acciones, se logró la localización y reintegración de tres de los internos poco tiempo después del suceso.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que 19 personas permanecen sin ser ubicadas, por lo que el dispositivo de búsqueda se mantiene activo. El centro 'Dios Proveerá', que atiende a una población de aproximadamente 80 personas, ha expresado su preocupación por la salud de los individuos que se encuentran fuera. La interrupción de sus respectivos procesos de rehabilitación representa un riesgo para su seguridad.

En este sentido, la administración del centro extendió un llamado a los familiares para que, en caso de establecer contacto, los exhorten a reintegrarse voluntariamente y continuar con su tratamiento. Por su parte, las autoridades solicitaron a la población reportar de manera de manera anónima cualquier información que pueda contribuir a dar con estas personas, debido a la importancia de su regreso para continuar con su recuperación.

Fuente: Tribuna