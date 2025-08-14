Se llevaron al equivocado: Sujetos armados regresan a paciente a hospital de Mazatlán

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Un desconcertante suceso tuvo lugar la tarde de este jueves 14 de agosto en la avenida Paseo del Pacífico, de Mazatlán, Sinaloa, cuando un grupo de hombres armados interceptó una ambulancia del Issste que realizaba el traslado de un paciente, para después llevárselo por la fuerza y, minutos más tarde, entregarlo en su hospital de destino, argumentando que todo se había tratado de una equivocación.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:00 horas. La unidad médica había partido del Hospital General de Mazatlán con Antonio P., un hombre de 70 años que acababa de ser sometido a una cirugía en una de sus piernas. El destino programado era el Hospital del Issste, donde el paciente continuaría su recuperación. Sin embargo, durante el trayecto una camioneta de color blanco le cerró el paso al vehículo de emergencia.

Según los testimonios del personal de la ambulancia, un médico que conducía la unidad y un camillero, del vehículo particular descendieron alrededor de 10 individuos que portaban armas de fuego. De manera inmediata, los hombres armados indicaron al personal que descendiera de la ambulancia y procedieron a bajar al paciente para subirlo a su propio automóvil y retirarse del lugar.

El hecho activó un protocolo de seguridad, provocando la movilización de elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. La ambulancia del Issste fue encontrada abandonada a un costado de la vialidad con las puertas abiertas, por lo que el área fue acordonada y el tráfico desviado para permitir las labores de las autoridades.

Poco tiempo después del suceso, se recibió un reporte que indicaba que el señor Antonio P. había sido dejado por el mismo grupo de sicarios en el Hospital del Issste, el destino original del traslado. La justificación ofrecida por los responsables fue que se trataba de una confusión. A pesar de que el secuestrado fue liberado, la Fiscalía el Estado de Sinaloa inició una investigación para esclarecer los hechos.

Agentes ministeriales y peritos se presentaron tanto en el lugar de la intercepción para procesar la escena como en el hospital para recabar el testimonio del paciente y del personal médico involucrado. Las autoridades trabajan para verificar la versión del "error" y determinar la identidad y los verdaderos motivos del grupo armado.

Fuente: Tribuna