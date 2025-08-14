Sicarios asesinan a 'El Rengo' en Tlalpan, CDMX: Recibió un tiro en la cabeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este miércoles, corporaciones de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la alcaldía Tlalpan, al sur de la región, luego de que se registrara un ataque armado que dejó sin vida a un hombre, el cual fue identificado extraoficialmente como 'El Rengo'. Este nuevo homicidio ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJ-CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles San Pedro Apóstol y Vía San Fernando, en la colonia Tlalpan Centro. Vecinos escucharon múltiples balazos en la calle, por lo que activaron el botón de pánico y solicitaron el apoyo de Servicios de Emergencia.

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 45 años, presentaba un impacto de bala en la cabeza y ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul.

La zona fue acordonada por elementos de la SSC para permitir las diligencias correspondientes. Momentos más tarde, personal de Servicios Periciales de la FGJ-CDMX realizó el levantamiento del cuerpo y el embalaje de los indicios balísticos encontrados en la escena. Asimismo, la Policía de Investigación (PDI) inició la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al o los responsables.

Aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas, autoridades no descartan que el homicidio esté vinculado con un posible ajuste de cuentas, dado el modus operandi del ataque. Cualquier novedad sobre el caso será reportada por TRIBUNA.

