Terror en Hermosillo: Abandonan trozos de carne y mensaje amenazante en negocio; FGJE investiga

Hermosillo, Sonora.- De nueva cuenta la ciudad de Hermosillo fue escenario de un delito de alto impacto, que implicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciara una investigación. Lo que ocurrió es que dejaron trozos de carne y un mensaje amenazante en un negocio que se ubica en la colonia San Benito, por lo que se activó el Código Rojo en la capital de Sonora.

De acuerdo con información de la prensa local, los hechos tuvieron lugar el día de ayer miércoles 13 de agosto, pero fue hasta este jueves que la FGJE Sonora confirmó la situación y señaló que se trató de un intento de intimidación. En un comunicado informativo difundido en redes, la Fiscalía de Sonora señaló que ya estaban "investigando un incidente ocurrido en un local comercial de la colonia San Benito". En este sitio "se recibió un paquete con una cartulina que contenía amenazas y trozos de carne".

Según los reportes, un repartidor de paquetería llegó hasta el sitio y entregó el pedido, para luego retirarse del sitio de inmediato. Personal de Servicios Periciales se encargó de analizar el contenido y determinó que la carne era de cerdo. Antes de cerrar el informe, la FGJES informó que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál era el mensaje que estaba escrito y a quién iba dirigido.

Balean a hombre en Ciudad Obregón

En otras noticias que ocurrieron en Sonora, la tarde de ayer miércoles 13 de agosto tuvo lugar un nuevo ataque armado en inmediaciones del fraccionamiento Torre de París, al surponiente de Ciudad Obregón, donde al menos una persona gravemente herida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, sobre la calle Escuinapa, entre las vialidades Piaxtla y Los Ebanistas.

La víctima, del sexo masculino, fue identificada como Manuel 'N', de 33 años de edad. Se sabe que recibió al menos cuatro disparos en distintas partes de su cuerpo y fue trasladado de inmediato a recibir atención médica a un hospital local, donde fue declarado en estado grave. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del crimen y si hubo personas detenidas tras la balacera, pues se implementó un fuerte operativo en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui y X @fgjesonora