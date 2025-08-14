Tras brutal golpiza a un hombre, arrestan a 'Lord Pádel' y tres acompañantes en Cancún

Comparta este artículo

Cancún, Quintana Roo.- Durante un operativo coordinado entre autoridades internacionales y de los diferentes niveles de gobierno en México, Alejandro Germán 'N', identificado en redes sociales como 'Lord Pádel', fue detenido por el delito de tentativa de homicidio calificado. Asimismo se logró la aprehensión de su esposa Karla Alejandra 'N', su hijo Germán 'N' y su socio Othón 'N', los tres también bajo investigación por el mismo delito. El pasado 19 de julio en el club Alfa Pádel, situado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el detenido protagonizó una violenta agresión.

El hecho se suscitó durante un torneo de pádel realizado en el lugar antes mencionado, en donde un instructor, identificado como Israel Morales 'N', recibió una brutal golpiza por parte de Alejandro 'N' y sus acompañantes, entre ellos algunos presuntos escoltas. El momento quedó captado en video y posteriormente se compartió en redes sociales, en donde se puede ver a la víctima inmovilizada en el suelo mientras recibía los golpes, incluso, el agresor llegó a lanzar amenazas de muerte.

Testigos del hecho señalaron que los escoltas impidieron que otros asistentes intervinieran para auxiliar al instructor, quien sufrió heridas que le ocasionaron una incapacidad médica aproximada de dos meses. Tras el ataque, los agresores abandonaron el Estado de México, lo que motivó una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La aprehensión de los implicados se llevó a cabo este jueves 14 de agosto en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, gracias a una operación coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol. Durante el arresto, dos de los detenidos presentaron copias de un recurso de amparo; sin embargo, al no existir notificación oficial que validara su vigencia, la detención procedió legalmente.

Los cuatro fueron puestos bajo resguardo y trasladados a una sede ministerial en el Estado de México, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. Se prevé que enfrenten cargos por tentativa de homicidio, además de otras imputaciones derivadas de la agresión.

El delito de homicidio en grado de tentativa puede conllevar penas de hasta 20 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones, la premeditación y la cantidad de agresores involucrados. La Fiscalía mexiquense continúa con las indagatorias para establecer el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados, incluyendo al gerente del club y a los escoltas que presuntamente participaron en el ataque.

Asimismo, se investiga si existió presión hacia la víctima para evitar que presentara una denuncia formal, lo que podría agravar la situación legal de los acusados.

Alejandro Germán 'N', también identificado como Germán Israel Mondragón Camacho, es un empresario relacionado con la academia Golden Point, dedicada a la enseñanza y práctica del pádel en el Estado de México. Aunque su nombre no era ampliamente conocido fuera del ambiente deportivo amateur, el video de la agresión lo volvió tendencia nacional, generando indignación entre la comunidad deportiva y usuarios de redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el hijo del empresario, el gerente del club y los escoltas cuentan con órdenes de captura adicionales.

Israel Morales 'N' es un instructor deportivo con trayectoria en el pádel. El día de la agresión, participaba como parte del equipo técnico en el torneo celebrado en Alfa Pádel. Las lesiones sufridas le impidieron continuar con sus actividades profesionales, y su declaración ha sido clave en el avance de las investigaciones. La comunidad deportiva ha manifestado su apoyo al instructor y exige justicia ante lo que califican como un acto de violencia premeditado y cobarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México