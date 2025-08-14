Vinculan a María Elizabeth: La acusan de matar a su sobrino de dos años en Tlajomulco

Comparta este artículo

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que se obtuvo la vinculación a proceso para una mujer identificada como María Elizabeth 'N', esto por su probable responsabilidad en el asesinato de su sobrino de dos años de edad, hecho registrado el pasado 2 de agosto de 2025 en un domicilio ubicado en la Colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

A través de un boletín informativo, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada informó que la imputada habría agredido físicamente al menor, lo cual derivó en que la víctima sufriera graves lesiones internas en el área abdominal. Los golpes que presuntamente la acusada le propinó al niño le provocaron vómito y debilidad, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a la Cruz Verde de la colonia Concepción del Valle.

Ya en el centro médico, el personal confirmó que el pequeño ya no presentaba signos vitales. Una vez que tuvo conocimiento del suceso, el Ministerio Público se encargó de las indagatorias preliminares y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la fémina. El pasado 4 de agosto, elementos de la Policía de Investigación concretaron la captura de la imputada, quien podría enfrentar una sentencia que va desde los 25 hasta los 45 años de prisión.

La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso con la procuración de justicia, mediante la investigación y judicialización de los delitos que vulneren la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar que estos hechos sean sancionados y no queden impunes", se puede leer en el comunicado de la institución.

Ayer se realizó la audiencia de vinculación, en donde la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales presentó las pruebas recabadas ante el órgano jurisdiccional, mismo que determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de un año, lapso en el que se desarrollarán las investigaciones complementarias. Por lo pronto, María Elizabeth 'N' quedará a la espera de su condena, en caso de resultar culpable.

Fuente: Tribuna del Yaqui