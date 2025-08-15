Arrestan a 'La Rosario Tijeras' por asesinato de hombre en Nogales; fue atacado a balazos

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Una mujer identificada como Martha Janeth 'N', alias 'La Rosario Tijeras', fue arrestada y vinculada a proceso penal, por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en contra de un masculino, en Nogales, Sonora. Durante la audiencia inicial, un juez de control resolvió la vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva y otorgando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 26 de abril de 2024, alrededor de las 23:45 horas, cuando la acusada, en compañía de otro sujeto, acudió a un domicilio ubicado en el sector Los Chatinos, de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se encontraba la víctima, de nombre Juan Carlos 'N', en compañía de testigos; en el sitio, la mujer entabló conversación con el afectado.

En cierto momento, Martha Janeth 'N', presuntamente ordenó a su acompañante que lo privara de la vida, por lo cual este último sacó un arma de fuego y le disparó, ocasionándole la muerte en el lugar, para inmediatamente huir. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso con la investigación de delitos de alto impacto, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos".

Otro caso similar sucedió este año en Nogales. Dos personas llamadas Benjamín 'N' y Rosario Isamara 'N' fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en contra de un masculino. La Fiscalía de Sonora informó el pasado miércoles que el crimen sucedió alrededor de las 23:50 horas del pasado 14 de abril, en la ciudad fronteriza.

Ese día, los acusados dieron alcance a la víctima en la escalinata ubicada en la calle Río Usumacinta y Circunvalación Héroes, de la colonia Niños Héroes. En el lugar, Rosario Isamara 'N' habría ordenado a Benjamín 'N' asesinar a Rodrigo 'N', utilizando un arma de fuego, con la cual le disparó, provocándole lesiones en el antebrazo derecho y en la región epigástrica. Un vecino trasladó al afectado a un hospital para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna