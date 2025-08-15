Ataque armado en Ciudad Obregón: Ejecutan a sujeto por fuera de casa en la Amaneceres

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 15 de agosto se registró un hecho violento en el noreste de Ciudad Obregón, que resultó en la muerte de una persona y provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas sobre las calles Jecota, entre las Chiltepín y Tabachín, del fraccionamiento Amaneceres.

En el sitio un individuo fue ultimado a balazos por presuntos sicarios que se transportaban en un vehículo. La víctima se encontraba en el exterior de una vivienda cuando fue sorprendida por los disparos. Tras perpetrar el ataque armado, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El sonido de las detonaciones alertó a los residentes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencias 911.

En respuesta, acudieron al lugar elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Marina (Semar), agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme. Las fuerzas del orden procedieron a asegurar y acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen. A pesar del operativo de búsqueda, hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el suceso.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para iniciar las diligencias correspondientes, procesando el lugar de los hechos y recabando los indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para el traslado a sus instalaciones, para la necropsia que ayude a su identificación.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la muerte de la víctima

Este no ha sido el único asesinato ocurrido este día en Ciudad Obregón. Una agresión armada a metros de Palacio Municipal, en pleno centro de la ciudad, dejó como saldo dos personas sin vida que quedaron arriba de un vehículo de color blanco. Los hechos tuvieron lugar por la calle Sinaloa entre Allende y Náinari, donde el automóvil iba circulando cuando fue atacado a balazos. La unidad se salió del camino y terminó arriba la banqueta.

Fuente: Tribuna