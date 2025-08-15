Caen adulto y menor que desataron balacera en Hermosillo; acribillaron a dos víctimas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Arrestados y vinculados a proceso quedaron José Leobardo 'N', de 27 años de edad, y un adolescente de 15 años, por los delitos de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio calificado. Dichos crímenes fueron cometidos en contra de dos masculinos, César Francisco 'N', quien perdió la vida; y Narciso 'N', que resultó lesionado, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante la audiencia de control de detención, un juez de control decretó vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva justificada y otorgando 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. En el mismo caso, en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes se realizó una audiencia contra el menor, donde se decretó de legal la detención, se formuló imputación y se le impuso internamiento preventivo.

Los hechos violentos se suscitaron alrededor de las 2:30 horas del pasado 10 de agosto, en el exterior de un local de eventos en la calle Cerrada Nogales Sur, de la colonia Jorge Valdez Muñoz, en Hermosillo. El adulto y el adolescente acusados arribaron al sitio en una motocicleta Italika FT125 color negro con rojo, posteriormente, el menor entregó un arma de fuego a José Leobardo 'N', quien disparó contra las dos víctimas.

Narciso 'N' resultó con una lesión en la región escapular izquierda, clasificada como aquella no ponen en riesgo la vida. Mientras que César Francisco 'N' recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego, provocándole la muerte por choque hemorrágico secundario a lesiones en aorta torácica y pulmón. Posteriormente, ambos agresores huyeron en la motocicleta, siendo perseguidos hasta colisionar con un vehículo en calles Jorge Valencia y Jesús Larios.

En ese mismo lugar fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo. La Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones "refrenda su compromiso institucional de investigar y perseguir con rigor los delitos que atentan contra la vida, así como de actuar con firmeza para que los responsables enfrenten la justicia y se garantice la seguridad de la sociedad sonorense".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora