Capturan a cinco miembros del crimen organizado en Sonora; les decomisan armas y drogas

Sonoyta, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la detención de cinco personas presuntamente integrantes de una célula criminal generadora de violencia en la región de Sonoyta, Sonora, así como el aseguramiento de armas de fuego, droga y un vehículo, informó este viernes la La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El primer operativo se realizó el pasado 13 de agosto en la colonia Hombres Blancos, sobre la calle F entre 7 y 8, tras detectarse una camioneta Chevrolet Tahoe, color blanco, modelo 2003, cuyo conductor aceleró al percatarse de la presencia de las autoridades. Tras darle alcance, se efectuó una inspección en la que se hallaron dos fusiles de asalto AK-47, con su respectivo cargador, 45 cartuchos calibre 7.62x39 y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se hizo la captura de los tripulantes, José Luis 'N', de 57 años de edad, y Luis Manuel 'N', de 30 años, ambos originarios de Durango. Por otro lado, en cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de la calle Constitución, colonia Burócrata, se realizó el segundo operativo el día 14 de agosto y se logró la detención de Luis Alberto 'N', de 42 años, originario de Ciudad Obregón; Velia Nikey 'N', de 24, originaria de Agua Prieta; y Ana Lucrecia 'N', de 37, originaria de Caborca.

En el lugar se aseguraron 14 envoltorios con droga marihuana, 15 envoltorios con droga crystal y 335 pesos en efectivo. En ambos casos, las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. La Fiscalía de Sonora indicó que con estos resultados refrenda su compromiso "para combatir a los grupos generadores de violencia".

Esto sucede solo unos días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que abrió una carpeta de investigación en contra de un conductor de tráiler, identificado como Alán L., tras el decomiso de material bélico cerca de Sonoyta. La detención tuvo lugar en la sección aduanera de San Emeterio, ubicada en el municipio de Plutarco Elías Calles, donde las autoridades localizaron 299 cargadores para arma de fuego en el vehículo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora