Capturan en Arizona a fugitiva buscada en Sonora; está acusada del delito de fraude

Tucson, Arizona.- En una muestra de cooperación entre México y Estados Unidos, se realizó la detención y posterior extradición de una mujer mexicana de 41 años de edad que contaba con una orden de aprehensión. La operación estuvo a cargo de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson. Autoridades de Sonora hicieron la solicitud par la búsqueda de la señalada por los delitos de falsificación de registros públicos y fraude.

La petición fue canalizada a través de la Oficina de Operaciones Extranjeras (FOB) de la Patrulla Fronteriza, la cual actúa como enlace para este tipo de colaboraciones internacionales. Este conducto diplomático y operativo fue esencial para activar los recursos de investigación en territorio estadounidense. Las labores de inteligencia fueron ejecutadas por la Unidad de Inteligencia del Sector (SIU) y el Destacamento de Operaciones Especiales (SOD).

Finalmente la fugitiva fue localizada en Tucson, Arizona, donde se determinó que residía y laboraba de manera irregular, en violación a las condiciones de su visa. El arresto se realizó sin incidentes en su lugar de trabajo, ubicado en el centro de la ciudad. Posteriormente, fue trasladada a una estación de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento administrativo y la confirmación de su identidad.

Una vez concluidos los trámites correspondientes, fue escoltada al cruce fronterizo de Nogales, donde se efectuó su entrega formal a representantes de la justicia mexicana para ser trasladada a Hermosillo y enfrentar los cargos en su contra.

Otro hecho similar sucedió en San Luis Río Colorado, Sonora. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la localización y captura de Janelle Yadai 'N', ciudadana estadounidense de 29 años de edad, quien contaba con una orden de arresto vigente emitida el 17 de marzo de 2025 por el Servicio de Alguaciles de los EUA (US Marshals) en el condado de Yuma, Arizona, por delitos de posesión de fentanilo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que la detención ocurrió en las inmediaciones de la Avenida Nuevo León y calle 25, de la colonia Federal, en la ciudad fronteriza, donde la acusada fue ubicada tras una investigación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Posteriormente, fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites correspondientes para su deportación.

