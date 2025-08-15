Carlos Humberto está acusado de secuestrar a un hombre y desaparecerlo en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Por los delitos de desaparición y privación ilegal de la libertad agravada, un hombre llamado Carlos Humberto 'N', fue detenido y vinculado a proceso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos, asentados en la respectiva carpeta de investigación, se registraron el pasado 16 de enero, alrededor de las 17:00 horas, en la colonia Emiliano Zapata, de Hermosillo.

En ese momento, el acusado, en compañía de otras personas, interceptó a la víctima, de nombre Víctor Arturo 'N', y la subió por la fuerza a un vehículo tipo pick up, color blanco, modelo reciente, privándola de su libertad. Desde ese entonces se desconoce el paradero o localización del afectado. Durante la audiencia, un juez de control resolvió que existen evidencias suficientes para procesar al imputado por ambos ilícitos.

Asimismo, determinó que continuará bajo prisión preventiva justificada como medida cautelar y otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "reafirma su compromiso institucional de agotar todas las líneas de investigación para dar con el paradero de las personas desaparecidas y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables".

Hace solo unos días, un sujeto de nombre José Ángel 'N', alias 'El Compita', fue detenido, imputado penalmente y se le impuso prisión preventiva justificada por los delitos de desaparición de persona y asociación delictuosa. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos que se investigan ocurrieron el 31 de agosto de 2023, en la colonia Jesús Siqueiros, de la comunidad de Benjamín Hill, Sonora.

Entre las 23:00 horas del 30 de agosto y las 2:30 horas del día siguiente, la víctima Francisco Guadalupe 'N' fue interceptada por al menos tres sujetos armados, entre ellos el ahora detenido, en la calle José Obregón y Arroyo. Los agresores bajaron de un vehículo y secuestraron al afectado, quien fue subido a la fuerza al vehículo y llevado con rumbo desconocido, permaneciendo como desaparecido hasta la fecha.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora