Ciudad Obregón: Sorprenden a motociclista armado con pistola en la Sóstenes Valenzuela

Ciudad Obregón, Sonora.- Como resultado de un operativo de seguridad implementadas al sur de Ciudad Obregón, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de un hombre por la portación ilegal de un arma de fuego. La acción tuvo lugar en la colonia Sóstenes Valenzuela, donde los oficiales interceptaron al conductor de una motocicleta para realizar una inspección de protocolo.

El individuo, identificado como Juan Pablo 'N', de 37 años de edad, fue hallado en posesión de una pistola calibre .45, junto con su cargador y cartuchos correspondientes. Tras el aseguramiento del arma, el sujeto fue puesto bajo arresto y remitido ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de iniciar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica por el delito de posesión de arma de fuego.

Las autoridades destacaron que estos patrullajes forman parte de un operativo permanente en las colonias de Ciudad Obregón para inhibir actividades ilícitas. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar en el combate al delito mediante el uso de la línea de denuncia anónima 089. "La PESP refuerza la presencia en el municipio con acciones directas para combatir el delito", se lee en el comunicado..

Otro caso similar ocurrió hace unos días al poniente de Ciudad Obregón. Las autoridades de seguridad pública informaron que dos personas fueron arrestadas por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego. Se trata de una mujer y un hombre identificados como Norman Arturo 'N', de 32 años de edad, y Aliza Rosalva 'N', de 29 años.

El hecho tuvo lugar en la colonia Villa Itson, donde una denuncia ciudadana alertó a las fuerzas del orden sobre la presencia de personas presuntamente armadas a bordo de un vehículo. En respuesta, se desplegó un operativo conjunto que logró la pronta localización de la unidad reportada. Los agentes marcaron el alto al automóvil y, durante la inspección, hallaron en posesión de los ocupantes un arma de fuego corta, tipo pistola.

