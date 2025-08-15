Código Rojo: Fuerte accidente en la autopista México-Tulancingo deja 17 víctimas

Comparta este artículo

Estado de México.- La noche de este viernes, elementos de diversas corporaciones federales, estatales y municipales desplegaron un operativo sobre la autopista México-Tulancingo, a la altura de Nopaltepec, Estado de México (Edomex), luego de que se reportara un fuerte accidente que involucró a un camión de carga y un autobús de pasajeros. Este siniestro dejó un saldo de 17 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el percance ocurrió la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 46, en dirección a la Ciudad de México (CDMX). El camión, que transportaba troncos de madera, presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control; esto provocó que la unidad terminara volcada y parte de la carga quedara esparcida sobre la carpeta asfáltica.

En medio de esta situación, el operador del autobús con número económico MX-3009 intentó maniobrar para esquivar los troncos, pero terminó impactándose contra el camión y saliendo proyectado hacia el acotamiento. La parte frontal del autobús sufrió severos daños, mientras que el camión quedó prácticamente destrozado en el lugar. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron paramédicos de Protección Civil de Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y del Edomex, así como elementos de la Cruz Roja de Zempoala.

Los socorristas confirmaron que el incidente dejó al menos 17 pasajeros con lesiones de distinta gravedad; de inmediato fueron trasladados a diferentes nosocomios de la localidad.En tanto, elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, aseguraron la zona para evitar nuevos accidentes y coordinar las labores de retiro de las unidades y la carga derramada.

Asimismo, detuvieron a ambos conductores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) para que se determine su situación legal. La vialidad permaneció cerrada por varias horas en ambos sentidos, lo que generó un importante congestionamiento vehicular.

