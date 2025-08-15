Fiscalía de Sonora activa Protocolo Alba por desaparición de joven en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana te informamos en TRIBUNA sobre la privación de la libertad de la que fue víctima una joven llamada Daniela Martínez Rivas en la colonia Paseo Alameda, Ciudad Obregón, Sonora; sin embargo, en aquel momento ninguna fuente oficial se había pronunciado. Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado.

La joven de 25 años, según el Ministerio Público, fue interceptada alrededor de las 00:20 horas mientras cenaba en la calle Jalisco, entre el bulevar CTM, junto con otras personas. En ese instante, se le acercó un sujeto que le apuntó con un arma corta. Del individuo se sabe que es de complexión delgada, estatura alta, tez morena, barba cerrada y que vestía pantalón de mezclilla y camiseta gris.

No obstante, de una unidad tipo sedán color gris, marca Nissan, línea Sentra, modelo reciente, también descendieron otros dos hombres armados. Entre los tres subieron por la fuerza a la mujer y huyeron por la calle Jalisco hacia el norte. La Fiscalía estatal ya inició un operativo de búsqueda para localizar el vehículo y, por supuesto, a la víctima. En esta labor trabajan en conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y otras corporaciones de seguridad.

Ficha de búsqueda

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se informó que se están realizando averiguaciones para confirmar si el caso podría vincularse con otros delitos, aunque todavía no hay avances sobre este tema. En caso de que esto ocurra, la dependencia presentará un nuevo informe y, como siempre, en nuestro medio de comunicación, TRIBUNA, te haremos llegar cada uno de los detalles.

Ante todo, se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula del Protocolo ALBA para la pronta localización de Martínez Rivas. Daniela tiene como señas particulares un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda Oscar Rivas. Asimismo, es importante recalcar que la última vestimenta con la que fue vista es una blusa blanca con estampado verde, malla deportiva negra y tenis.

Fuente: Tribuna