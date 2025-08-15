FOTOS: Fuerte EXPLOSIÓN en la Benito Juárez causa pánico y deja varias víctimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes, elementos de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que se reportara una fuerte explosión al interior de un edificio de tres niveles. El siniestro dejó un saldo preliminar de siete víctimas.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades de la Benito Juárez, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, viernes 15 de agosto de 2025, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en el inmueble ubicado sobre la calle Edzná, número 50, esquina con San Borja. Vecinos reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que escucharon un fuerte estruendo y un aroma a gas en la zona, a lo que se activó el Código Rojo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Emergencia en Benito Juárez: Fuga de gas ocasiona explosión. Foto: Twitter

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, el equipo de Blindar BJ 360°, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y efectivos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron la emergencia y brindaron atención a los lesionados. En total, siete personas recibieron asistencia médica por heridas leves y crisis nerviosas.

Las autoridades confirmaron que el estallido provocó daños en cuatro departamentos del edificio, por lo que fue necesaria la evacuación total de los 32 departamentos que lo integran. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para prevenir riesgos adicionales y permitir el ingreso seguro de los equipos de rescate. Como parte de las acciones de control, se procedió al cierre de un tanque estacionario y de 20 cilindros de gas que se encontraban dentro del inmueble.

Estas maniobras fueron realizadas de manera coordinada entre personal de Bomberos, Protección Civil de la Ciudad de México y autoridades locales. El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la causa probable del estallido fue una fuga que ocasionó acumulación de gas en uno de los departamentos, lo que derivó en la explosión. El funcionario precisó que, aunque los daños estructurales son significativos en algunas áreas, no se reportan víctimas de gravedad.

Actualmente, la zona permanece acordonada por la Policía capitalina, mientras peritos especializados realizan las investigaciones para determinar con precisión el origen de la fuga.

Fuente: Tribuna