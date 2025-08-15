Interpol va tras el operador chino Zhi Dong Zhang, ligado al Cártel de Sinaloa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el operador chino, Zhi Dong Zhang, quien está ligado al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), huyó de su arresto domiciliario, la Organización Internacional de Policía (Interpol) emitió una ficha roja en su contra. El también conocido como 'Brother Wang' estaba bajo custodia de la Guardia Nacional (GN), esto después de que un juez determinara que podía permanecer bajo arresto domiciliario, hecho que fue criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Zhi Dong Zhang es señalado como pieza clave en la distribución de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el CJNG, ambas organizaciones que han sido catalogadas como terroristas por el gobierno de Donald Trump. Tras su fuga, la Interpol emitió la ficha, lo que significa que, en caso de ser localizado en cualquiera de los países que sea miembro, el operador chino puede ser detenido con fines de extradición. Según información de Estados Unidos, 'Brother Wang' estaría implicado en la exportación y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas en este país.

Sheinbaum criticó medida de arresto domiciliario

En su momento, la presidenta de México cuestionó la decisión de un juez que le permitió quedarse bajo arresto domiciliario. "El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía General de la República (FGR) estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio, le da prisión domiciliaria", afirmó Sheinbaum Pardo. Esta medida también causó tensiones políticas entre México y Estados Unidos. La FGR pidió una orden de aprehensión en contra de Zhi Dong Zhang por el delito de resistencia de particulares, especialmente por "inutilizar, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia".

Su detención

Zhi Dong Zhang fue capturado por medio de un operativo especial, donde tuvo participación la FGR, la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado octubre de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui