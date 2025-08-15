 Isidora Lagos: Arrestan a la Miss Guerrero por portación de arma de fuego en Acapulco

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Isidora Lagos, ganadora del certamen Miss Guerrero 2024, fue arrestada la noche de ayer jueves 14 de agosto en un punto de revisión federal en la Autopista del Sol, bajo la acusación de portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención tuvo lugar en la caseta de peaje de La Venta, en el acceso principal al puerto de Acapulco, a donde la modelo llegó en un vehículo Dodge Durango.

La unidad en el que viajaba Lagos, una camioneta de color blanco, fue sometida a una inspección por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la revisión, las autoridades localizaron un arma de fuego en el maletero. Según el primer informe, ni ella ni su acompañante, un hombre que se identificó como su escolta, pudieron acreditar la posesión legal del arma.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Acapulco. La autoridad ministerial cuenta con un plazo de 48 horas para integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los detenidos, lo que definirá si enfrentan el proceso bajo alguna medida cautelar o son presentados ante un juez de control para la imputación formal de cargos.

Isidora Lagos, tiene 25 años de edad y es originaria de Acapulco, Guerrero. Además de su carrera en los concursos de belleza, es licenciada en Derecho y actualmente complementa su formación con estudios en gastronomía. Su victoria como representante de Guerrero en el certamen nacional tuvo lugar en septiembre del año pasado, en donde demostró ser poseedora de una gran inteligencia, cuerpo esculpido y belleza.

Paralelamente a su preparación para el concurso, Lagos es conocida en su comunidad por su labor altruista, particularmente en la defensa del bienestar animal, colaborando como voluntaria en albergues, campañas de esterilización y jornadas de vacunación canina. El desarrollo de este proceso legal pone en una situación de incertidumbre su participación en el certamen y ha captado la atención de la opinión pública a nivel nacional.

Fuente: Tribuna